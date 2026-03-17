Coimbra
Faleceu em Coimbra o padre Anselmo Gaspar
DR
A Unidade Pastoral Aeminium, em Coimbra, está de luto pela morte do padre Anselmo Gaspar. Foi pároco da Igreja de Santa Cruz durante 20 anos.
Numa publicação nas redes sociais, a Unidade Pastoral refere que “a nossa Unidade Pastoral Aeminium une-se num sentimento de pesar pelo falecimento do Pe. Anselmo Gaspar.
Segundo a nota, “o padre Anselmo Gaspar foi pároco da Paróquia de Santa Cruz cerca de 20 anos e continuou a colaborar na nossa igreja até ao início deste ano”.
Por fim, a Unidade Pastoral Aeminium “deixa uma recordação de generosa dedicação e serviço na nossa comunidad e que Deus Trindade o acolha nos seus braços”.
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