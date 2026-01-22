diario as beiras
Coimbra

Faleceu, com 88 anos de idade, o médico oftalmologista e investigador de biomédica José Cunha Vaz

22 de janeiro de 2026 às 09 h36
Foi distinguido com o "Prémio Carreira” na edição 2025 da gala anual do jornal DIÁRIO AS BEIRAS. | Foto-Arquivo

Faleceu ontem, com 88 anos, em Viana do Castelo, o médico oftalmologista, José Cunha Vaz. O clínico foi vítima, na noite da véspera, de um AVC extenso a que não resistiu.

Nascido em Coimbra a 5 de novembro de 1938, afirmou-se como investigador, docente e médico. Foi autor e coautor de mais de 550 artigos científicos, livros e capítulos de livros. Foi um dos protagonistas de um ambiente de investigação em ciência que começou a ser criado em Coimbra por volta da década de 1980, através da organização e captação de fundos comunitários para os grupos de investigação AIBILI e IBILI, dedicados à oftalmologia, engenharia biomédica e farmacologia.

Foi diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) entre 1999 e 2004. O atual diretor da FMUC, Carlos Robalo Cordeiro disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que “foi uma personalidade ímpar da nossa academia e um médico de exceção, com um espírito empreendedor e visionário”.

Autoria de:

António Rosado

