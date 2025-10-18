diario as beiras
Coimbra

Faculdade de Letras afirma-se além-fronteiras

18 de outubro às 11 h04
“Aprofundar o investimento na internacionalização” é uma das principais prioridades da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), como referiu ontem, na tomada de posse para um 3.º mandato, o respetivo diretor, Albano Figueiredo.
O responsável defendeu “o estabelecimento de redes, a projeção global de resultados científicos e a integração em bases de obtenção de financiamento competitivo” para projetar a faculdade além-fronteiras.

António Rosado

