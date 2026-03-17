diario as beiras
Coimbra

Exposição sobre trajetória de abolição da pena de morte na Península em Lisboa e Coimbra

17 de março de 2026 às 10 h37
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Arquivo Pedro Filipe Ramos-Em Coimbra, exposição está patente, a partir de quarta-feira, na Biblioteca Joanina da UC

A exposição “Heritage of Hope: The abolitionist legacy in Europe” que aborda a trajetória de abolição da pena de morte na Península Ibérica é inaugurada terça-feira, na Torre do Tombo em Lisboa.

No dia seguinte, na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, é inaugurada uma exposição com o mesmo título e idênticos conteúdos.

A exposição é constituída por painéis com a reprodução de documentos históricos relacionados com as últimas aplicações da pena de morte em Portugal e Espanha, “com especial enfoque no movimento abolicionista, nomeadamente do ponto de vista jurídico”, disse à agência Lusa Manuel Portela, diretor da Biblioteca da Universidade de Coimbra.

A exposição faz ainda uma ligação às contemporâneas convenções europeias dos Direitos Humanos.

A exposição resulta da colaboração entre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e o Arquivo da Coroa de Aragão (ACA), distinguidos com a Marca do Património Europeu.

“O objetivo central [da exposição] é fortalecer o sentimento de pertença dos cidadãos à União Europeia — com especial enfoque nos jovens — ao demonstrar como movimentos históricos nacionais foram fundamentais na construção dos valores de dignidade humana e justiça que definem a Europa atual”, disse à Lusa fonte do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT).

“A narrativa da exposição – prosseguiu – foca-se nas biografias de figuras abolicionistas, muitas delas juristas formados na Universidade de Coimbra, cujas ideias moldaram o pensamento jurídico e intelectual da época. Para materializar esta herança, a exposição internacional é composta por documentos históricos, transcrições e materiais digitais provenientes dos acervos dos parceiros”, a Universidade de Coimbra (UC) e o ACA.

A mostra conta com participação e apoio do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, que assegura a coordenação científica através da investigadora Maria João Vaz, e da Amnistia Internacional, que “reforça a dimensão cívica e educativa através de atividades pedagógicas destinadas às novas gerações”.

Esta iniciativa pretende “mais do que celebrar um passado, construir um legado duradouro”. “Através de uma estratégia multilingue e da criação de recursos reutilizáveis — como exposições itinerantes e virtuais, testemunhos e oficinas de capacitação —, o projeto garante que os valores da democracia e dos Direitos Humanos permaneçam ativos na memória dos jovens e da sociedade”, salientou fonte do ANTT.

Este projeto é resultado da candidatura ao Concurso de Bolsas da Marca do Património Europeu, promovido pela União Europeia, que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) formalizou em 2025.

 “Ao ligar este património comum aos desafios contemporâneos, reafirmamos o papel vital da Marca do Património Europeu na construção de uma cidadania europeia consciente e unida”, declara o ANTT.

Depois de Coimbra, é exposição será apresentada no Arquivo da Coroa de Aragão (ACA) a 13 de abril próximo, seguindo de forma itinerante, e podendo ser vista no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, entre setembro e dezembro próximos, e na Amnistia Internacional, também na capital, a partir de julho próximo.

Portugal foi o primeiro país europeu a abolir a pena de morte para crimes civis, em julho de 1867.

[Por lapso, a primeira publicação da notícia foi acompanhada por uma foto que não representava a Biblioteca Joanina da UC]

Autoria de:

Agência Lusa

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