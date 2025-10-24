diario as beiras
Figueira da Foz

Exposição propõe reflexão sobre desigualdade

24 de outubro às 13 h19
O Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, acolhe, a partir de sábado, a exposição “Fosso”, que propõe uma reflexão sobre desigualdade e vai estar patente até dia 08 de março de 2026.

Ana Almeida Pinto, Ana Pais Oliveira, Cristina Massena, Evgenia Antonova e Sandra Baía estão representadas na mostra “com um conjunto de obras que abordam conceitos da arquitetura e do minimalismo, para propor uma reflexão sobre as desigualdades em pleno século XXI”.

A curadoria é de Helena Mendes Pereira, da ZET Galeria de Arte, que, citada numa nota de imprensa, explicou que, “do ponto de vista metafórico, ‘fosso’ pode significar uma distância ou separação entre pessoas, grupos ou ideias, uma diferença marcante, mesmo abismal, entre condições sociais, culturais ou económicas”.

“Este é o tempo que vivemos: um tempo global marcado por fossos sociais e ideológicos que acentuam desigualdades, tensões e conflitos”, adiantou a curadora.

Autoria de:

Agência Lusa

