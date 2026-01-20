O artista mexicano Luis Felipe Ortega vai explorar os limites entre arquitetura, geometria, paisagem e corpo numa exposição em Coimbra, que preencherá quatro galerias distintas com um trabalho desenvolvido ao longo de anos.

A mostra “Corpos que são bordas: fronteiras”, concebida por Ortega para o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, estará patente nas quatro galerias do Círculo Sereia (Casa Municipal da Cultura, -1/ Parque de Santa Cruz, Jardim da Sereia), entre sábado e o dia 21 de março, com entrada gratuita.

“Este é um projeto que começou há já vários anos”, depois de o artista ter estado presente na Bienal de Coimbra em 2019, e que procura explorar a relação entre o corpo e os espaços, disse hoje à agência Lusa o criador da obra, entusiasmado por retornar à cidade.

