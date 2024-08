Expo Desporto #Coimbra regressa ao Parque Verde de 13 a 15 de setembro

A margem direita do Parque Verde do Mondego, em Coimbra, acolhe de 13 a 15 de setembro a Expo Desporto #Coimbra, uma mostra das diversas entidades desportivas do concelho promovida pela Câmara Municipal local.

Andebol, Atletismo, Futebol, Badminton, Basquetebol, Bilhar, Boxe, Canoagem, Kenpo, Ginástica, Judo, Ténis de mesa, Taekwondo, Esgrima, Golfe, Hipismo, Remo, Rugby, Standup Paddle, Tai Chi Chuan, Tiro, Ténis, Yoga e Patinagem são algumas das mais de 30 modalidades que vão estar presentes no evento.

Paralelamente, nas mesmas datas e no mesmo local, vai decorrer a Taça do Mundo de Parkour (ultrapassagem de obstáculos), com a presença de 116 atletas em representação de 27 países.