Coimbra

Violenta explosão destrói apartamento na zona do Vale das Flores

27 de janeiro de 2026 às 11 h00
DR-Vasco Romeu Antunes

Uma fuga de gás, esta manhã, terá estado na origem de uma violenta explosão na Rua Dr. Augusto Marques Bom, em Coimbra. A explosão terá acontecido por volta das 10H25.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra há, pelo menos, dois feridos resultantes da explosão. Neste momento as equipas médicas estão no local e há vários apartamentos afetados pela explosão.

[notícia atualizada 11H18 com a informação que terá sido uma alegada fuga de gás a estar na origem da explosão]

