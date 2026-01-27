Uma fuga de gás, esta manhã, terá estado na origem de uma violenta explosão na Rua Dr. Augusto Marques Bom, em Coimbra. A explosão terá acontecido por volta das 10H25.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra há, pelo menos, dois feridos resultantes da explosão. Neste momento as equipas médicas estão no local e há vários apartamentos afetados pela explosão.

[notícia atualizada 11H18 com a informação que terá sido uma alegada fuga de gás a estar na origem da explosão]