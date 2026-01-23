Depois de ter inaugurado, em 2024, as instalações em Soure, empresa espanhola anunciou plano de expansão. Objetivo é, até 2030, produzir, anualmente, 45 mil toneladas de perfis de alumínio para diversos mercados

Até 2030, a empresa espanhola Exlabesa, com origem no Município de Santiago de Compostela, na Galiza, prevê investir, na unidade industrial em Soure, cerca de 40 milhões de euros. Este investimento vai criar 300 novos postos de trabalho nas instalações localizadas na zona industrial sourense, aumentando a capacidade de produção da fábrica, das atuais 16 toneladas de perfis de alumínio por ano para 45 mil toneladas.

O Plano Exlabesa Coimbra 2030 pretende “ampliar a capacidade produtiva” da empresa, adiantou o gerente da Exlabesa, Ramón Vázquez, ao mesmo tempo que “transforma radicalmente a forma como inovamos, fabricamos e operamos”, assumiu o responsável. O investimento previsto vai, admitiu Ramón Vázquez, consolidar a posição da empresa como “referência internacional na extrusão de alumínio a partir de Portugal”.

Através da “instalação de três novas prensas de extrusão e uma linha de lacagem”, adiantou, a capacidade de produção vai aumentar, num projeto que incorpora, assumiu, “soluções avançadas da Indústria 4.0”. O plano de investimento prevê aumentar a área da fábrica, dos atuais 10 mil metros quadrados para 30 mil metros quadrados, contando com “um forte compromisso com a sustentabilidade e a transição climática”. O volume de alumínio reciclado, referiu, será de “90% contra os atuais 60%”.

