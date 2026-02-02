Perante a previsão de agravamento das condições meteorológicas e a ameaça de subida do caudal do rio Mondego, o Exército deslocou para Coimbra um posto médico avançado para apoiar as populações do Baixo Mondeog.

Na publicação nas redes sociais , o exército refere que “antecipou a resposta e avançou para o terreno, com o Agrupamento Sanitário a deslocar para Coimbra um Posto Médico Avançado, em regime de pré-posicionamento, destinado a apoiar eventuais populações afetadas nos concelhos do Baixo Mondego”.

“Esta estrutura modular e portátil encontra-se totalmente equipada para a prestação de primeiros cuidados de saúde, com capacidade inicial para acolher 20 doentes, garantindo atendimento em tempo útil por uma equipa de profissionais experientes, preparada para estabilizar, tratar e encaminhar doentes em condições de segurança”, sublinha o Exército.