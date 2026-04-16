Executivo visitou hoje Casa do Cinema de Coimbra para perceber quais as necessidades do espaço

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A autarquia, liderada pelo vereador Luís Filipe, visitou hoje a Casa do Cinema de Coimbra, para perceber quais as necessidades daquele equipamento cultural.

A visita foi confirmada pelo coordenador do espaço, Tiago Santos, ao DIÁRIO AS BEIRAS, salientando o “empenho da autarquia na resolução do problema da Casa do Cinema de Coimbra”.

Ainda assim, o responsável daquele equipamento cultural da cidade frisou que as obras não estão garantidas e a continuidade do projeto continua em causa.

“Continuamos dependentes da vontade de investimento da câmara municipal”, vincou.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, depois desta visita, o vereador Luís Filipe vai analisar nos próximos dias, em conjunto com os projetistas da autarquia, quanto custarão as obras que são consideradas necessárias para suprimir as necessidades da Casa do Cinema de Coimbra.

Desde 2021, ano da sua abertura, o espaço cultural tem vindo a aumentar o número de espectadores. Dos 92 mil espectadores que a Casa do Cinema de Coimbra teve, mais de 25 mil visitaram o espaço no último ano.

Este é o primeiro posicionamento do executivo municipal depois da reunião de câmara da passada sexta-feira. Naquele fórum, a presidente da câmara, Ana Abrunhosa, criticou o jornalista da Agência Lusa, João Gaspar, por ter noticiado que o espaço estaria em risco, se não houvesse investimento da autarquia. O jornalista tinha questionado a autarquia no dia 1 de abril e, até à data da reunião, não tinha recebido nenhuma resposta da câmara.

Recorde-se que na semana passada, a Agência Lusa noticiou que Casa do Cinema de Coimbra está em risco de perder a sua licença por o município não avançar com o plano de reabilitação acordado.