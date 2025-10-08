A quinta edição do Inovação@UC vai debruçar-se sobre temas como a computação quântica e a sustentabilidade, num evento voltado para a inovação que decorre ao longo do dia, em Coimbra, e que “tem vindo a crescer”.

A iniciativa de caráter anual, que pretende colocar a inovação no centro da atividade da Universidade de Coimbra (UC), tem registado um crescimento ao longo dos anos, com a edição de 2025 a reunir mais de 40 expositores e cerca de 700 inscritos, afirmou hoje o reitor da UC, Amílcar Falcão.

“Ao longo das edições, a Universidade de Coimbra tem vindo a incidir em áreas estratégicas que vão alterando de ano para ano, consoante o interesse da universidade e as dinâmicas da sociedade”, referiu o responsável, na cerimónia de abertura do evento.

O programa apresenta diferentes painéis, este ano centrados em temas como o Espaço, Computação Quântica, Materiais Avançados e Eletrónica Sustentável, a Economia Azul e a Sustentabilidade (que vão ter a participação de membros da comunidade UC).

Entre os mais de 20 oradores que estarão presentes, ao longo do dia, no Convento São Francisco, destaque para o ex-CEO da Stellantis, Carlos Tavares, e para o diretor-geral da COTEC Portugal, Jorge Portugal.

O reitor da UC apontou ainda como pontos altos do dia as apresentações protagonizadas por membros da Universidade, dando nota do projeto DyeLoop, que recebeu um financiamento de 1,4 milhão de euros da Fundação Calouste Gulbenkian para desenvolver um equipamento que permite tingir tecidos de forma mais sustentável, reduzindo os consumos de água e energia.

O Inovação@UC 2025 terá lugar ao longo do dia de hoje, para expor aos participantes, através de apresentações curtas e dinâmicas, projetos das mais variadas áreas do saber com ligação à Universidade de Coimbra e à empresas e instituições externas.

Ao final da tarde, decorre o anúncio e a entrega do prémio de Inovação J. Norberto Pires, que visa distinguir iniciativas inovadoras, concebidas e desenvolvidas por estudantes, colaboradores, docentes, investigadores da UC ou pessoas que apresentem qualquer tipo de vínculo académico ou funcional com a instituição.

No seu discurso, Amílcar Falcão recordou ainda que, dos cerca de 50 milhões de euros em Agendas Mobilizadoras no âmbito do PRR, a UC conta neste momento com uma taxa efetiva de execução ligeiramente acima dos 80%.

O responsável deu ainda nota de que atualmente a UC possui 591 patentes ativas, tendo cinco delas sido vendidas recentemente por cerca de um milhão de euros.

Além disso, a instituição de ensino superior fez “propostas concretas ao Governo no sentido de vir a ser diminuída a taxa de IRS a aplicar aos inventores, estimulando assim o registo da propriedade intelectual por eles gerada”, complementou.

O Inovação@UC é organizado pela Comissão de Inovação, Serviço e Relação com a Comunidade do Conselho Geral da UC e pela Divisão de Transferência de Tecnologia – UC Business do Serviço de Promoção e Gestão da Investigação da Universidade de Coimbra.

O evento conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e com o apoio institucional da Câmara Municipal de Coimbra e da Fundação Santander Portugal.

Esta edição conta também com o apoio do projeto regional INOVC+, financiado pelo programa Centro2030.