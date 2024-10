Evento da Ordem dos Arquitetos em Coimbra destaca as mulheres na profissão

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos vai realizar em Coimbra, no dia 26, um programa destinado a enfatizar a prática profissional das arquitetas em Portugal.

“Este evento de âmbito nacional tem como objetivo dar visibilidade à prática desenvolvida, no momento atual, pelas mulheres arquitetas, proporcionando um espaço de reflexão e debate”, segundo a organização.

Subordinado ao tema “Arquitectas da Nossa Casa”, o evento inclui várias mesas-redondas no Colégio da Trindade, na Alta de Coimbra, entre as 09:30 e as 17:30, e a abertura de uma exposição de trabalhos em diferentes áreas de 70 arquitetas, na Casa das Caldeiras, às 18:15, na rua Padre António Vieira, que pode ser visitada até 31 janeiro de 2025.

“Esta iniciativa inédita tem como objetivo homenagear e dar maior visibilidade às arquitetas portuguesas e surge no âmbito do Mês da Arquitetura, que se celebra em outubro”, sublinhou a Ordem dos Arquitetos (OA) numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Atualmente, são 10 mil as arquitetas a exercer a profissão em Portugal, de um total de 13 mil com a formação superior exigida.

“É surpreendente, mas apenas a partir dos anos 90 as mulheres começaram de um modo mais massivo a assumir a título individual os projetos de arquitetura. Antes disso, o seu trabalho era muito mais invisível”, segundo a OA.

O programa “Arquitectas da Nossa Casa” assume igualmente “enorme relevância” tendo em conta que os projetos apresentados entram depois no International Archive of Women in Architecture (IAWA), da Universidade de Virginia Tech, nos Estados Unidos da América.

“É a primeira vez que este arquivo recebe trabalhos das arquitetas portuguesas. E a diretora do IAWA, Paola Zellner Bassett, estará entre os oradores da conferência”, acentuou a organização.

Algumas das entidades que apoiam a iniciativa são a Universidade de Coimbra (UC), o Departamento de Arquitetura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC e a Câmara Municipal de Coimbra, entre outras.