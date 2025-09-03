diario as beiras
Desporto

Eurobasket: Portugal vence Estónia e qualifica-se para os oitavos de final

03 de setembro às 14 h51
0 comentário(s)
Federação Portuguesa de Basquetebol

A seleção portuguesa de basquetebol qualificou-se hoje para os oitavos de final do Eurobasket2025, ao vencer a Estónia por 68-65, em encontro da quinta e última jornada do Grupo A, disputado na Xiaomi Arena, em Riga.

Num embate que apurada o vencedor e eliminava o derrotado, a formação das ‘quinas’, que já tinha batido a República Checa (62-50) e perdido com Sérvia (69-80), Turquia (54-95) e Estónia (62-78), como os estónios, perdia ao intervalo por 32-27.

A formação das ‘quinas’ vai terminar no quarto lugar do Grupo A, com sete pontos, e defrontar nos ‘oitavos’ o vencedor do Grupo B (Alemanha, Lituânia ou Finlândia), num embate marcado para sábado, em Riga, que será o palco de toda a fase a eliminar.

Nas três anteriores participações em Europeus, Portugal caiu na fase de grupos em 1951 (acabou no 15.º lugar) e em 2011 (21.º, com cinco derrotas em cinco jogos), mas, pelo meio, em 2007, qualificou-se, para acabar em nono, eliminado na segunda fase.

A 42.ª fase final do Europeu começou em 27 de agosto e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de setembro

Ministro diz que aceitaria demissão do reitor da Universidade do Porto que acusa de mentir
05 de setembro

Professores escrevem ao ministro da Educação a pedir correção de injustiças na carreira
05 de setembro

Vuelta: João Almeida ganha 13.ª etapa e aproxima-se do líder Vingegaard
05 de setembro

Estudantes de Coimbra alertam que descongelamento de propinas abre precedente

Desporto

Desporto
05 de setembro às 16h28

Vuelta: João Almeida ganha 13.ª etapa e aproxima-se do líder Vingegaard

0 comentário(s)
Desporto
05 de setembro às 12h22

Cinco contratações e o regresso de Krassimir no basquetebol da Académica

0 comentário(s)
Desporto
04 de setembro às 17h18

Faleceu Vicente Gonçalves, jovem atleta de hóquei da Académica

0 comentário(s)