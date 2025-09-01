Eurobasket: Portugal perde com Letónia e vai jogar apuramento com Estónia

Portugal sofreu hoje a terceira derrota consecutiva no Grupo A do Eurobasket2025, ao perder por 78-62 com coanfitriã Letónia, em Riga, e vai decidir o apuramento na quarta-feira frente à Estónia.

Na Xiaomi Arena, a formação das ‘quinas’, que começou com um triunfo sobre a República Checa (62-50) e depois perdeu com Sérvia (69-80) e Turquia (54-95), já estava em desvantagem ao intervalo por 50-28.

Após dois dos três jogos da quarta ronda, que fecha com o embate entre sérvios e checos, a Turquia soma oito pontos, contra seis da Sérvia e da Letónia, cinco da Estónia e de Portugal e três da República Checa, num grupo em que passam os quatro primeiros.

Os letões podem qualificar-se já hoje, se a Sérvia bater e República Checa, ficando o último apurado para conhecer quarta-feira: será o vencedor do embate entre Portugal e a Estónia, que se defrontam às 14:45 locais (12:45 em Lisboa).

A 42.ª fase final do Europeu começou na quarta-feira e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).