EUA/Eleições: Donald Trump eleito 47.º Presidente – projeções

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, venceu as eleições presidenciais de terça-feira, tornando-se o 47.º Presidente dos Estados Unidos, apontam projeções da Fox News e CNN.

“Trump eleito 47.º Presidente”, escreveu o canal Fox News, próximo dos conservadores, após atribuir a vitória ao antigo Presidente (2016-2020) na Pensilvânia e Wisconsin, dois estados decisivos na corrida à Casa Branca.

A Fox contabilizava 277 votos eleitorais, acima dos 270 ‘grandes eleitores’ no Colégio Eleitoral necessários para assegurar a vitória, e atribuía 226 votos à candidata democrata e vice-presidente cessante, quando ainda não estavam fechadas as contagens.

A CNN, Associated Press e outros meios de comunicação confirmaram a vitória depois de atribuírem a Trump a vitória no estado do Wisconsin e confirmarem a conquista de 277 votos.

“O país precisa de se sarar, o nosso país precisa muito de ajuda”, declarou Donald Trump, num discurso em Palm Beach, no estado da Florida, em que reivindicou “uma vitória política jamais vista no país”.

Falando perante apoiantes, prometeu que o seu mandato será “a idade de ouro” dos EUA.

“Também temos o voto popular. Foi muito simpático vencer o voto popular, um grande sentimento de amor”, disse, aludindo ao resultado do voto dos cidadãos, superior a 68 milhões, contra 63 milhões para Kamala Harris.

Donald Trump afirmou que a América garantiu “um mandato sem precedentes e poderoso”.

“Recuperámos o controlo do Senado (…) Temos um grande grupo de senadores”, sublinhou, após os republicanos terem recuperado a liderança da câmara alta do Congresso, declarou.

“E também parece que vamos manter a liderança da Câmara de Representantes”, acrescentou, perante os aplausos dos apoiantes.

“Vamos recordar este dia como aquele em que o povo americano recuperou o controlo do seu país”, referiu ainda.