Coimbra

Estudo desenvolvido em Coimbra revela novos fatores para virulência de bactéria multirresistente

12 de fevereiro de 2026 às 10 h07
0 comentário(s)
DR

Novos fatores que explicam a virulência elevada de uma bactéria multirresistente considerada uma das principais causas de doença hospitalar e comunitária foram revelados num estudo liderado pela Universidade de Coimbra (UC), hoje divulgado.

Liderada pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da UC, uma equipa de cientistas identificou “um conjunto de fatores nunca antes associados à vida intracelular e virulência” da bactéria ‘Staphylococcus aureus’.

“Estes novos dados abrem caminho ao desenvolvimento de terapias inovadoras, capazes de eliminar esta população de bactérias, contribuindo, assim, para combater infeções crónicas e recorrentes”, frisou a UC, em comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (13/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

