Um estudo internacional liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) revelou uma contaminação generalizada por fármacos nas águas de ribeiras urbanas europeias.

A investigação está integrada no projeto OneAquaHealth e analisou 102 ribeiras situadas nas cidades de Benevento (Itália), Coimbra (Portugal), Ghent (Bélgica), Toulouse (França) e Oslo (Noruega), revelou hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Os resultados do estudo apontam para a presença de 16 fármacos pertencentes a seis grupos terapêuticos, detetados em 91% dos locais de amostragem.

