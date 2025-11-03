diario as beiras
Estudo da Universidade de Coimbra revela águas contaminadas por fármacos na Europa

0 comentário(s)
Um estudo internacional liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) revelou uma contaminação generalizada por fármacos nas águas de ribeiras urbanas europeias.

A investigação está integrada no projeto OneAquaHealth e analisou 102 ribeiras situadas nas cidades de Benevento (Itália), Coimbra (Portugal), Ghent (Bélgica), Toulouse (França) e Oslo (Noruega), revelou hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Os resultados do estudo apontam para a presença de 16 fármacos pertencentes a seis grupos terapêuticos, detetados em 91% dos locais de amostragem.

Pode ler mais informação na edição impressas e digital de amanhã (04/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

