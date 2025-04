Estudo da Universidade de Coimbra introduz nova tecnologia para a monitorização de microalgas

Um estudo liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) introduz uma nova tecnologia para a monitorização do crescimento de microalgas e da sua produção.

De acordo com Paulo Rocha, professor do Departamento de Ciências da Vida (DCV) e investigador do Centro de Ecologia Funcional (CFE) que liderou o grupo de investigação, o recurso introduzido “representa um avanço significativo para a indústria biotecnológica, possibilitando a otimização da produção de microalgas em larga escala e contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos”.

A investigação do grupo liderado por Paulo Rocha envolve Francisco Cotta Jr. e Felipe Bacellar, estudantes de doutoramento, Raquel Amaral e Diogo Correria, investigadores do CFE, e Kamal Asadi, professor da universidade britânica de Bath.