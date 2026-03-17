diario as beiras
Coimbra

Estudo da UC revela sistema do cérebro que combina movimentos de forma sistemática

17 de março de 2026 às 10 h32
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UC | Ana Bartolomeu).

O cérebro humano tem um sistema especializado que monta movimentos de uma maneira “surpreendentemente sistemática”, revelou um estudo feito por investigadores das universidades de Coimbra (Portugal) e de Carnegie Mellon (EUA), que foi hoje divulgado.

De acordo com o estudo, “esta montagem decorre numa área do cérebro junto à orelha esquerda, onde está o ‘centro de comando de operações’ para o manuseamento de objetos”, explicou a Universidade de Coimbra (UC), em comunicado enviado à agência Lusa.

Estes dados poderão vir a ter “importantes implicações na robótica, em interfaces cérebro-máquina e em défices de ação causados por lesões cerebrais”, frisou.

| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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