Os estudantes de Coimbra estiveram ontem, em Lisboa, a reivindicar uma maior presença naquilo que são as decisões do ensino superior. Mais de 300 estudantes viajaram de Coimbra para participar na Manifestação Nacional do Dia Nacional do Estudante.

Antes do desfile, que ligou o Rossio à Assembleia da República, os estudantes estiveram reunidos com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. (ver caixa).

“Apelamos à mobilização em prol daquilo que é uma reforma em curso no ensino superior que teima em não integrar os estudantes no seio das decisões. Queremos que nos escutem e integrem nas decisões e que seja garantido tudo aquilo que se apresenta politicamente ”, referiu ontem o presidente da Direção Geral da Associação Académica de Coimbra, José Machado.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS