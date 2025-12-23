diario as beiras
Coimbra

Estudantes de Medicina levaram magia de Natal aos doentes internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra

23 de dezembro de 2025 às 17 h46
DR

Alunos do curso de Medicina da Universidade de Coimbra levaram o melhor do espírito natalício aos doentes dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). Tratou-se de uma Festa de Natal, organizada pelo Departamento de Voluntariado e Intervenção Social do Núcleo de Estudantes de Medicina, em colaboração com o Serviço de Humanização da ULS de Coimbra.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a organização refere que “para maior segurança e comodidade dos doentes, as atividades decorreram no átrio de cada piso de internamento. Foi uma tarde de animação, repleta de música, dança, jogos e muitas surpresas, que proporcionaram um momento particularmente especial, em que a juventude, a arte e o afeto se encontraram com quem mais necessita de esperança e companhia”.

“A iniciativa criou pontes de ternura entre gerações, através de pequenos gestos — um sorriso, uma conversa ou uma presença – capazes de fazer a diferença”, refere a mesma nota.

No final da iniciativa, os estudantes de Medicina entregaram pequenas lembranças aos doentes, preparadas com carinho por crianças dos jardins-de-infância da cidade, num gesto simbólico que reforça a ligação e a união da comunidade.

Para os futuros médicos, “esta colaboração representou uma oportunidade de viver a essência do cuidado — com delicadeza, empatia e compaixão — contribuindo para a formação de uma nova geração de profissionais capazes de unir ciência, sensibilidade e compromisso humano”, precisa o documento.

 

Autoria de:

redação Diário as Beiras

