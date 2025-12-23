Alunos do curso de Medicina da Universidade de Coimbra levaram o melhor do espírito natalício aos doentes dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). Tratou-se de uma Festa de Natal, organizada pelo Departamento de Voluntariado e Intervenção Social do Núcleo de Estudantes de Medicina, em colaboração com o Serviço de Humanização da ULS de Coimbra.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a organização refere que “para maior segurança e comodidade dos doentes, as atividades decorreram no átrio de cada piso de internamento. Foi uma tarde de animação, repleta de música, dança, jogos e muitas surpresas, que proporcionaram um momento particularmente especial, em que a juventude, a arte e o afeto se encontraram com quem mais necessita de esperança e companhia”.

“A iniciativa criou pontes de ternura entre gerações, através de pequenos gestos — um sorriso, uma conversa ou uma presença – capazes de fazer a diferença”, refere a mesma nota.

No final da iniciativa, os estudantes de Medicina entregaram pequenas lembranças aos doentes, preparadas com carinho por crianças dos jardins-de-infância da cidade, num gesto simbólico que reforça a ligação e a união da comunidade.

Para os futuros médicos, “esta colaboração representou uma oportunidade de viver a essência do cuidado — com delicadeza, empatia e compaixão — contribuindo para a formação de uma nova geração de profissionais capazes de unir ciência, sensibilidade e compromisso humano”, precisa o documento.