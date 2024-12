Estudante de mestrado da FCTUC vence prémio Paulo Canha

Determinar o valor patrimonial de um sistema urbano de abastecimento de água foi o objetivo da tese de mestrado que venceu a primeira edição do prémio Águas de Coimbra – Paulo Canha 2024.

Atribuído pela empresa municipal Águas de Coimbra (AC) e pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), a dissertação premiada, elaborada por Carolina Guilherme, teve como tema “Avaliação patrimonial dos ativos em sistemas urbanos de abastecimento de água“.

A cerimónia de entrega do prémio aconteceu, hoje, na Sala do Conselho da FCTU, com a presença da premiada, de Edmundo Monteiro, diretor da FCTUC, e de Alfeu de Sá Marques, presidente do conselho de administração da Águas de Coimbra.

O prémio “pretende homenagear Paulo Canha, antigo administrador e presidente do Conselho de Administração das Águas de Coimbra, falecido em 2013”.