Coimbra

Estrada Nacional 110 no Casal da Misarela cortada ao trânsito devido a deslizamento de terras

22 de janeiro de 2026 às 13 h29
DR

Encontra-se cortada ao trânsito, devido a um deslizamento de terras associado aos efeitos da depressão Ingrid, a Estrada Nacional 110 (EN 110), na zona do Miradouro do Sr. Justo, no Casal da Misarela, em Coimbra, informa hoje a câmara de Coimbra nas redes sociais.

Na publicação, a autarquia refere que o corte “se verifica no troço Ribeira da Misarela-Foz do Caneiro, estando o local devidamente sinalizado no terreno e na aplicação Google Maps”.

Ainda de acordo com a mesma publicação, “os acessos ao Casal da Misarela e à Ribeira da Misarela mantêm-se assegurados”, com as autoridades a apelar “à adoção de especial precaução e ao cumprimento das indicações no terreno”.

“Por motivos de segurança, a estrada permanecerá cortada até novas indicações da Infraestruturas de Portugal, entidade responsável pela reposição das condições de circulação.”, realça o município, garantido que o Serviço Municipal de Proteção Civil se encontra a acompanhar a situação.

