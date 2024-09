Este “tem sido um ano fantástico” para Afonso Eulálio

Afonso Eulálio, ciclista de Ferreira-a-Nova, não começou só este ano a mostrar o que vale, mas foi na Volta a Portugal que confirmou a sua valia, afirmando-se, só para quem não conhecia o seu percurso, como o herói improvável da edição de 2024 da histórica prova internacional. Não a venceu, mas ganhou (mais) notoriedade.

Este é seu o melhor ano desde que é profissional do ciclismo, mas ainda não acabou.

“Estou muito contente com tudo o que tenho conseguido até agora. Tem sido um ano fantástico. Vou ter mais dois anos incríveis pela frente e acabar este ano com a participação no Mundial de Ciclismo, com a seleção nacional”, afirmou Afonso Eulálio, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

