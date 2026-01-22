A antiga Estação Elevatória de Coimbra ganhou uma nova vida ao transformar-se na Biblioteca Carlos Fiolhais, inaugurada ontem, numa cerimónia que assinalou o fim da intervenção de requalificação do edifício. O projeto resulta de uma parceria entre a câmara municipal, a empresa municipal Águas de Coimbra e o físico e divulgador de ciência Carlos Fiolhais, que doou à cidade a sua vasta biblioteca pessoal composta por cerca de 40 mil títulos.

Na sessão, a presidente da câmara municipal, Ana Abrunhosa, sublinhou a dimensão simbólica do novo equipamento.

“Este edifício foi feito para servir. Em tempos elevava água, hoje eleva conhecimento e cultura”, afirmou, destacando que a reutilização do antigo espaço evidencia “a ideia de que o conhecimento é um bem comum” e que aquela “casa é de todos”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (22/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS