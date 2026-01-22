diario as beiras
Coimbra

Estação Elevatória de Coimbra renasce como biblioteca

22 de janeiro de 2026 às 09 h57
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

A antiga Estação Elevatória de Coimbra ganhou uma nova vida ao transformar-se na Biblioteca Carlos Fiolhais, inaugurada ontem, numa cerimónia que assinalou o fim da intervenção de requalificação do edifício. O projeto resulta de uma parceria entre a câmara municipal, a empresa municipal Águas de Coimbra e o físico e divulgador de ciência Carlos Fiolhais, que doou à cidade a sua vasta biblioteca pessoal composta por cerca de 40 mil títulos.

Na sessão, a presidente da câmara municipal, Ana Abrunhosa, sublinhou a dimensão simbólica do novo equipamento.

“Este edifício foi feito para servir. Em tempos elevava água, hoje eleva conhecimento e cultura”, afirmou, destacando que a reutilização do antigo espaço evidencia “a ideia de que o conhecimento é um bem comum” e que aquela “casa é de todos”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (22/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de janeiro

Instituto Superior Miguel Torga atribui “Prémio Justiça e Liberdade”
22 de janeiro

Companhia quer Museu dos Transportes, mas autarquia prefere construir de raiz
22 de janeiro

Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira alarga prémio aos melhores alunos de fim de ciclo
22 de janeiro

Município de Arganil investe mais de 835 mil euros em equipamento escolar

Coimbra

Coimbra
22 de janeiro às 10h44

Instituto Superior Miguel Torga atribui “Prémio Justiça e Liberdade”

0 comentário(s)
Coimbra
22 de janeiro às 10h42

Companhia quer Museu dos Transportes, mas autarquia prefere construir de raiz

0 comentário(s)
Coimbra
22 de janeiro às 09h57

Estação Elevatória de Coimbra renasce como biblioteca

0 comentário(s)