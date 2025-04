Espetáculos de Páscoa no coreto do Jardim Municipal

A Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, organiza vários espetáculos no coreto do Jardim Municipal da cidade, no âmbito das festividades da Páscoa.

O “Figueira Kids Fest” é a primeira destas iniciativas e acontece entre este sábado e quarta-feira, sendo dirigido especialmente ao público infantil, com personagens de programas de televisão a atuarem em espetáculos de entrada gratuita, que se realizam duas vezes por dia, às 11:00 e 17:00.

Já no dia 19 de abril, às 17:30, é realizado o concerto do trio Rainhas do AutoEngano, uma “viagem pelas águas da música portuguesa e brasileira”, refere a autarquia.