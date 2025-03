Esperadas mais de 50 mil pessoas na Festa do Queijo de Oliveira do Hospital

Mais de 50 mil pessoas deverão visitar a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, no próximo fim de semana, que deverá contar com mais de 200 expositores, estimou o presidente da Câmara.

“Com todo o investimento feito e também numa lógica de internacionalização junto do mercado Ibérico, temos como fasquia ultrapassar os 50 mil visitantes, nos dois dias de feira”, disse José Francisco Rolo.

A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, realiza-se no sábado e domingo, decorrendo no centro desta cidade do distrito de Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital explicou que este certame vai ocupar uma área com cerca de 20 mil metros quadrados, que está distribuída e implantada no largo central da cidade.

“Será composta pela Tenda dos Queijos, com seis produtores de queijo Serra da Estrela. Contará também com produtores de vinhos do Dão, mel, frutos secos, enchidos, compotas, panificação e carnes fumadas”, adiantou.

Este ano o município convidado é Castro Verde, que marcará presença com o queijo de Serpa, enquanto de Espanha virão queijos da Galiza e de León.

Com cinco palcos, para os quais estão previstas variadas atividades culturais e etnográficas, a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital contará também com uma área de mostra animal.

“É importante pôr os cidadãos em contacto com os animais, com a ovelha bordaleira, que faz parte do ecossistema para a produção do queijo Serra da Estrela”, sustentou.

De acordo com o autarca, terá também lugar um concurso de ovinos e será confecionado, durante o período da feira, “um requeijão de grandes dimensões”, coletivo, e que será fatiado e distribuído no encerramento.

“Teremos uma área pedagógica, de sensibilização para as questões ambientais, para as questões da sustentabilidade associadas ao ecossistema da produção do queijo Serra da Estrela e da ovinicultura”, indicou.

O certame prevê ainda uma área de restauração, onde os visitantes poderão “experimentar novas aplicações do borrego, em termos gastronómicos”.

“Haverá surpresas, com lançamento de novos produtos, alguns bastante estimulantes e inovações ao nível dos produtos locais”, concluiu.