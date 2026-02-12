diario as beiras
Coimbra

Especialista diz que foi descurada a conservação do dique do Mondego

12 de fevereiro de 2026 às 14 h50
0 comentário(s)
Sic Notícias

O dique do rio Mondego exige uma observação constante de toda a albufeira e das zonas de degelo da Serra da Estrela, defendeu hoje o engenheiro Carlos Matias Ramos, para quem a monitorização foi “completamente descurada”.

“Uma obra destas não pode ser abandonada. O maior risco que se corre é não conhecer o risco”, disse à Lusa o ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, alertando para a dimensão e o tipo de estrutura, constituída por diques em aterro ao longo de cerca de 30 quilómetros entre Coimbra e a Figueira da Foz.

Carlos Matias Ramos, que presidiu ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) explicou que um dique como o do Mondego, que colapsou na quarta-feira, é construído sob regras “muito rígidas”, tendo em conta, nomeadamente, a natureza do solo, que constitui a fundação.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (13/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações
12 de fevereiro

Associação de Futebol de Coimbra suspende jogos das distritais no fim de semana
12 de fevereiro

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)
12 de fevereiro

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

Coimbra

Coimbra
12 de fevereiro às 18h06

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 17h50

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 16h16

Obras no troço da A1 junto a Coimbra em curso mas ainda sem previsão de conclusão – Brisa

0 comentário(s)