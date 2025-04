Espanhóis feridos numa colisão em Alvares

Duas pessoas ficaram feridas esta manhã depois de um acidente entre um motociclo e um veículo ligeiro na localidade de Alvares, Góis. No local está a GNR e os Bombeiros Voluntários de Góis, com cerca de 10 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

O alerta para a ocorrência foi às 11H10. De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Góis, João Pratas, os feridos, um homem e uma mulher espanhóis. são os ocupantes do veículo de duas rodas. A mulher foi considerada ferido ligeiro e o homem, ainda a ser avaliado no local, deverá ser considerado ferido grave.