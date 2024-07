Espanha renova título ao vencer Portugal na final do Europeu de andebol sub-20

Portugal falhou hoje o título europeu de sub-20 de andebol ao perder na final da competição com a Espanha, por 35-31, que, em Celje, na Eslovénia, renovou o título conquistado há dois anos frente aos lusos, em Matosinhos.

A até então invicta seleção portuguesa, que na ‘main round’ (fase principal) tinha vencido a Espanha (38-37), foi incapaz de repetir a exibição e perdeu o único jogo que estava proibida de perder, falhando, pela terceira vez, a conquista do inédito título.

A Espanha, que iguala, com quatro troféus, a Dinamarca no ranking dos países com mais títulos, foi superior, nas ações ofensivas e a cometer menos erros, e liderou o marcador desde o inicio, em que Portugal só conseguiu equilibrar nos 15 minutos iniciais.

A seleção espanhola ‘disparou’ para uma vantagem de sete golos até ao intervalo (20-13), que geriu e aumentou para oito, aos 22-14, e nove, aos 30-21, sem que Portugal conseguisse contrariar o seu jogo mais eficaz, e que lhe permitiu fechar aos 35-31.

Miguel Oliveira, com 11 golos, foi o jogador em destaque na concretização e o que mais se empenhou em contrariar o avolumar do marcador para os espanhóis, que tiveram em Ferran Castillo, também com 11, o principal concretizador.

No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, a Dinamarca venceu a Alemanha, por 26-23, e conquistou a medalha de bronze.