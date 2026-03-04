A União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas inaugurou ontem o Espaço Cidadão na sede da junta de freguesia de Santa Clara.

Para a presidente da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, Bertília Simão, esta é uma medida que melhora a qualidade de vida dos fregueses.

“O Espaço Cidadão foi criado para que os nossos fregueses tenham mais qualidade de vida. Com esta abertura, não têm que se deslocar a outros locais, (como a Loja do Cidadão na Baixa de Coimbra) para terem que tratar deste tipo de assuntos. Passa a haver mais proximidade e mais serviços na freguesia”, esclareceu.

