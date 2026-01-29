A empresa Escudo Iberia vai realizar no dia 12 de junho de 2026 um concerto com o cantor Toy e a sua banda musical, sendo que a bilheteira irá reverter na totalidade para o Instituto de Apoio à Criança – Polo de Coimbra, para os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho e para a Associação dos Amigos do Seixo.

Esta é a segunda edição do evento solidário que visa o apoio ao associativismo local e instituições humanitárias. Na primeira edição realizada em junho de 2025, a empresa apoiou a Associação dos Amigos do Seixo, Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho e APPACDM – Delegação de Coimbra.

A cerimónia de abertura do evento será realizada no dia 12 de junho de 2026 pelas 19H00 no Centro Cultural do Seixo de Gatões, em Montemor-o-Velho.

