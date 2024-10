Escolas urbanas da Figueira da Foz sem atividades de enriquecimento curricular

Uma parte dos alunos do Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, não tem esta tarde atividades de enriquecimento curricular (AEC) por indisponibilidade dos 19 técnicos que as ministram.

A diretora do Agrupamento, Bela Matos, disse à agência Lusa que os 19 técnicos estão indisponíveis para as atividades enquanto não se reunirem com a empresa contratante e o município, o que vai acontecer na quinta-feira ao início da tarde, para esclarecerem algumas questões.

Deste modo, durante a tarde de hoje e o período da manhã de quinta-feira, uma parte dos 974 alunos daquele agrupamento, que abrange cinco estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo, não vão ter atividades de enriquecimento curricular, que são ministradas ao longo de todo o horário escolar diário.

Segundo apurou a agência Lusa, os técnicos foram para o agrupamento manifestar-se contra as condições precárias dadas pela empresa que ganhou o concurso lançado pelo município da Figueira da Foz.

A falta de AEC na tarde de hoje afetou 43 turmas das cinco escolas do agrupamento.

A vereadora da Educação da Câmara da Figueira da Foz referiu à agência Lusa que a situação se prende com questões contratuais que ligam os técnicos à empresa responsável por recrutar os técnicos para aquelas atividades.

“O município está a acompanhar os desenvolvimentos para que este constrangimento seja ultrapassado com a máxima brevidade”, sublinhou a autarca Olga Brás.