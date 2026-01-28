diario as beiras
Coimbra

Escolas encerram em Coimbra, Miranda do Corvo e Montemor-o-Velho

28 de janeiro de 2026 às 08 h08
DR

As escolas dos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Montemor-o-Velho vão estar encerradas no dia de hoje, anunciou a Proteção Civil Municipal das autarquias.

Em Coimbra, a Proteção Civil Municipal, decretou, por precaução, o encerramento das escolas no dia de hoje. Segundo nota enviada aos pais e encarregados de educação, “ao longo do dia de hoje, e após uma avaliação detalhada da situação, serão disponibilizadas novas informações.

Em Miranda do Corvo e Montemor-o-Velho todas as escolas (Jardins de infância, escolas básicas e secundárias) estarão fechadas.

Em atualização

Daniel Filipe Pereira

