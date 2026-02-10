diario as beiras
Região Centro

Escolas em Soure estão amanhã encerradas devido às cheias ( com vídeo)

10 de fevereiro de 2026 às 18 h51
Fotografia: DR

O presidente da Câmara Municipal de Soure, Rui Fernandes, anunciou hoje, ao final da tarde, que as escolas do concelho vão estar fechadas amanhã, devido às cheias.

Hoje, segundo o autarca, a aldeia de Sobral ficou parcialmente isolada, tendo sido os fuzileiros “a levar as crianças para a escola”.

“Hoje a situação no concelho está pior, com os níveis de cheia muito altos. Para o dia de amanhã temos uma previsão muito severa”, afirmou.

| Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS


 

Autoria de:

redação as beiras

