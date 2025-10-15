diario as beiras
Coimbra

Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra lança pós-graduação em Inovação em Saúde

15 de outubro às 17 h12
DR

A Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) lançou a pós-graduação em Inovação em Saúde: Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial, cuja primeira edição deverá ser iniciada em 30 de outubro.

O novo curso, financiado por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem o duplo objetivo de, “capacitando os formandos para a utilização da inteligência artificial, melhorar o processo de ensino/aprendizagem na educação em Enfermagem, bem como a prática clínica dos profissionais de saúde”.

O curso é dirigido a docentes da instituição de ensino superior e a enfermeiros no ativo, e a sua criação surge “como resposta direta à necessidade de preencher uma lacuna formativa na área das tecnologias da saúde”, anunciou a ESEUC.

Autoria de:

Agência Lusa

