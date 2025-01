Escola de Tecnologias da Saúde e ULS de Coimbra apoiam projetos de investigação

Quatro projetos de investigação na área da saúde vão ser desenvolvidos a partir da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), no âmbito de uma parceria com a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

“São projetos de duração relativamente curta de 18 meses e o objetivo fundamental é dar resposta a questões imediatas que careçam de otimização imediata que possam contribuir para a melhoria dos cuidados prestados”, explicou o vice-presidente do estabelecimento que integra o Instituto Politécnico de Coimbra, Telmo Pereira.

Dois dos projetos aprovados no concurso Co4ID (Cocreating for InterDisciplinarity) estão relacionados com a hipertensão arterial – um deles pretende avaliar o impacto da substituição do sal por salicórnia e o outro visa o aconselhamento e intervenção integrada na prevenção e controlo nos cuidados de saúde primários, através da alimentação saudável e atividade física.

Outro dos projetos vai investigar o microambiente imunológico do cancro colorretal com metastização hepática e o quarto pretende determinar a suscetibilidade antimicrobiana por metodologia ‘Point of Care’ na otimização de terapêutica em infeções urinárias não complicadas.

Na manhã de hoje decorreu a assinatura das declarações de compromisso, numa sessão em que participaram os responsáveis máximos das duas entidades.

“É um motivo de orgulho ver profissões da nossa escola avançar em diferentes projetos multifuncionais, o que nos motiva para continuarmos”, disse Graciano Paulo, presidente da ESTeSC, manifestando vontade de lançar uma nova edição do Co4ID no verão deste ano.

O presidente da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, salientou o facto dos projetos se desenvolverem na área da prevenção dos cuidados primários e secundários, com forte impacto nos cuidados de proximidade, “que é uma das prioridades”.

Na primeira edição, lançada há cerca de seis meses, o concurso Co4ID contou com a participação de oito projetos, o que “acompanhou ou superou as expectativas” da ESTeSC, disse o vice-presidente Telmo Pereira, referindo que a seleção foi efetuada por um júri externo.

O envelope financeiro global de 40 mil euros foi suportado em partes iguais pelas duas instituições, recebendo cada projeto 10 mil euros.

“A nossa expectativa, face ao sucesso que a primeira edição teve, é que possamos incrementar o montante disponibilizado para financiar projetos até mais ambiciosos no futuro”, acrescentou Telmo Pereira.