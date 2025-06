Escola de Hotelaria de Coimbra tem novo curso em 2025/2026

O curso de técnico de alojamento hoteleiro é a principal novidade na oferta formativa da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) para 2025/2026.

“É um curso de nível 4 dos cursos profissionais. Os jovens têm de entrar com o 9.º ano, fazem aqui até ao 12.º e ficam qualificados para aquela profissão”, explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS José Luís Marques, à margem da Semana Aberta da escola, que começou ontem e se prolonga até sexta-feira.

“Temos tradicionalmente, nessa área, a cozinha/pastelaria e o restaurante/bar, mas também sabemos que há jovens, e não jovens, que querem entrar nas profissões do turismo, mas não têm nada a ver com a cozinha ou com o restaurante. Temos aqui esta terceira oportunidade, que prepara os alunos para trabalhos em front office, como a receção, ou back office, como na parte administrativa e serviço de andares (preparação dos quartos)”, acrescentou o diretor da EHTC.

