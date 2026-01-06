diario as beiras
Escola de Enfermagem de Coimbra promete investigação de excelência

06 de janeiro de 2026 às 10 h10
DB/Pedro Filipe Ramos

A Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra promete desenvolver investigação de excelência. No seu discurso de tomada de posse, a primeira diretora da escola enquanto unidade orgânica da Universidade de Coimbra (UC), Maria da Conceição Bento garantiu que a escola contribuirá para a investigação da UC.

“Afirmamos o compromisso de desenvolver a escola como Escola de Investigação. A consolidação da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem enquanto unidade de excelência, a promoção da investigação disciplinar, multi, inter e transdisciplinar, o apoio à captação de projetos competitivos e à internacionalização da investigação, constituem eixos centrais deste caminho”, frisou.

Maria da Conceição Bento, que já tinha sido diretora da escola, pretende que a escola consiga formar enfermeiros “capazes de liderar o futuro dos cuidados, da investigação e de participar na definição das políticas de saúde”.

António Cerca Martins

