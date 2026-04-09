Coimbra

Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra potencia talento e faculta ensino há 40 anos

09 de abril de 2026 às 08 h15
0 comentário(s)
Órgão de Tubos com 19 registos foi adquirido em 2023 pela direção liderada por António Devesa | Emanuel Pereira

A Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra vai promover um programa, entre 13 e 18 de abril, para assinalar 40 anos de atividade. Com 1309 alunos, escola quer continuar pelo acesso ao ensino artístico especializado

Fevereiro de 1986. O mês marca o início oficial das aulas na Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (EACMC). Volvidos 40 anos, a escola conta atualmente com mais de 1300 alunos (tinha 1309 inscritos em dezembro de 2025). Música, com destaque para a música clássica ou o jazz, dança, componente contemporânea ou clássica, e teatro são áreas em destaque no programa formativo que ultrapassa as paredes do Conservatório de Música de Coimbra.
“Para nós é muito importante testemunhar este marco de chegar aos 40 anos de existência”, realçou, em conferência de imprensa, o diretor da Escola Artística, António Devesa.
Numa “evolução muito grande” desde a abertura, frisou, o espaço ajudou a “produzir muitos talentos” em várias áreas artísticas. António Devesa, que deixou uma “palavra de apreço” para todos que os que o antecederam na direção e no projeto, deixou a premissa para o futuro: “Honrar esta casa é preparar os alunos para o futuro, é fazer com que cheguem ao 8.º Grau, com cerca de 17 anos, e estejam em condições, se assim entenderem, de se candidatar ao ensino superior”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de abril

Preocupação com alterações climáticas pode incentivar comportamentos mais sustentáveis
09 de abril

O pavilhão multiusos é o equipamento que falta à cidade?
09 de abril

Treze escolas e instituições participam na temporada do novo espetáculo do Teatrão
09 de abril

Agência de marketing Triber vence sete prémios de criatividade

Coimbra

Preocupação com alterações climáticas pode incentivar comportamentos mais sustentáveis

Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra potencia talento e faculta ensino há 40 anos

“É importante garantir que o equilíbrio financeiro não comprometa a missão académica da ESEC”