Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra potencia talento e faculta ensino há 40 anos

A Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra vai promover um programa, entre 13 e 18 de abril, para assinalar 40 anos de atividade. Com 1309 alunos, escola quer continuar pelo acesso ao ensino artístico especializado

Fevereiro de 1986. O mês marca o início oficial das aulas na Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (EACMC). Volvidos 40 anos, a escola conta atualmente com mais de 1300 alunos (tinha 1309 inscritos em dezembro de 2025). Música, com destaque para a música clássica ou o jazz, dança, componente contemporânea ou clássica, e teatro são áreas em destaque no programa formativo que ultrapassa as paredes do Conservatório de Música de Coimbra.

“Para nós é muito importante testemunhar este marco de chegar aos 40 anos de existência”, realçou, em conferência de imprensa, o diretor da Escola Artística, António Devesa.

Numa “evolução muito grande” desde a abertura, frisou, o espaço ajudou a “produzir muitos talentos” em várias áreas artísticas. António Devesa, que deixou uma “palavra de apreço” para todos que os que o antecederam na direção e no projeto, deixou a premissa para o futuro: “Honrar esta casa é preparar os alunos para o futuro, é fazer com que cheguem ao 8.º Grau, com cerca de 17 anos, e estejam em condições, se assim entenderem, de se candidatar ao ensino superior”.

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