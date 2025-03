Entrudo juntou 53 foliões e recebeu 900 visitantes em Góis

A Corrida do Entrudo de Góis juntou, no passado domingo, em Aigra Nova, 53 foliões e recebeu 900 visitantes, disse, ao DIÁRIO AS BEIRAS, a presidente da Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã, Cátia Lucas.

“Superou as nossas expetativas apesar de o tempo não ter sido o nosso melhor aliado. Estava muito frio. A temperatura máxima estava nos três graus. Recebemos 900 pessoas na aldeia e embora fosse um número que nos deixa satisfeitos, não bate o recorde de 2020 onde estiveram perto de mil pessoas”, referiu a presidente.

No almoço participaram mais de 400 pessoas, foram vendidas mais de 10 máscaras de cortiça e participaram no atelier cerca de 30 pessoas. Este ano foram sorteados uma t-shirt da Lousitânea, uma máscara de cortiça e um chocalho.

