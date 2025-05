Entrevista: “Estratégia focada na inovação pedagógica e na ligação ao tecido empresarial”

As diferentes áreas da engenharia exigem uma permanente atualização tecnológica. De que forma o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra têm acompanhado este sinal dos tempos?

Na última década, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) tem-se destacado como uma instituição dinâmica e inovadora, alinhando-se com as exigências de um mundo cada vez mais tecnológico e sustentável. Através de uma abordagem prática, colaborativa e orientada para a resolução de problemas reais, o ISEC tem formado engenheiros preparados para enfrentar os desafios contemporâneos.

O ISEC tem vindo a adaptar a sua oferta formativa para responder às necessidades emergentes do mercado. Exemplo disso é a licenciatura em Gestão Sustentável das Cidades, lançada em 2018, e o mestrado em Cidades Sustentáveis e Inteligentes, iniciado em 2021. Estes cursos visam preparar profissionais capazes de liderar a transição digital e sustentável das cidades, abordando áreas como mobilidade, energia e sustentabilidade .

Na área da Engenharia Biomédica, implementámos uma licenciatura que integra uma forte componente prática e laboratorial, incluindo estágios em empresas da indústria médica no último ano do curso. Esta abordagem proporciona aos estudantes um contacto precoce com tecnologias de ponta e inovação médica, preparando-os eficazmente para o mercado de trabalho.

Quais os principais destaques de aplicações ou projetos desenvolvidos recentemente pelo ISEC?

Temos desenvolvido projetos que demonstram a aplicação prática da engenharia em benefício da sociedade. Destaca-se o desenvolvimento de uma prótese personalizada para um atleta paralímpico, utilizando ligas de alumínio de alta resistência e materiais compósitos, em colaboração com a empresa RC Fibre Components .

Além disso, a escola estabeleceu parcerias com empresas de referência, como a Altice Labs, criando um espaço de inovação que permite aos estudantes e investigadores trabalhar em projetos tecnológicos avançados nas áreas de comunicação e plataformas Wi-Fi.

Temos também investido na capacitação dos docentes e estudantes, promovendo a utilização de softwares de modelação BIM, antecipando as futuras exigências do setor da engenharia e construção.

Em colaboração com escolas locais, como as de Mangualde, o instituto tem participado em projetos interdisciplinares que envolvem estudantes de diferentes níveis de ensino na resolução de problemas ambientais, como a reintrodução de espécies no rio Dão, promovendo a consciência ambiental e a aplicação prática do conhecimento científico.

A nossa ligação à Critical Software, através do espaço FIKALAB – com quem todos os anos promovemos projetos multidisciplinares – é outro exemplo que demonstra a nossa ligação cada vez mais forte com o exterior.

