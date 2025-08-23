Ensino superior prepara-se para receber os caloiros na próxima semana

A Universidade de Coimbra UC), em parceria com a respetiva Associação Académica, bem como o Instituto Politécnico, estão a preparar-se para receber os caloiros a partir da próxima segunda-feira, 25 de agosto.

Com a publicação das listas de colocação dos alunos no ensino superior agendada para amanhã, domingo – embora cada estudante, individualmente, já receba hoje um email com a respetiva colocação – o período de matrículas começa imediatamente, na esmagadora maioria das instituições, por via online. Todavia, a necessidade de encontrar, o mais depressa possível, alojamento nas cidades onde vão ser colocados, obriga os estudantes e famílias a deslocarem-se, por estes dias, a Coimbra.

Na UC, em redor do Student Hub, no Polo I da universidade, vão instalar-se espaços de representação da Associação Académica de Coimbra (AAC), núcleos de estudantes e secções, bem como atuações musicais e artísticas da oferta cultural existente.

Por outro lado, no âmbito da iniciativa “Jornada Académica dos Serviços Públicos”, a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) – organismo da administração pública – vai instalar na UC um espaço gov.pt na terça-feira e na quarta-feira (26 e 27 de agosto).

O objetivo é apoiar estudantes universitários na realização de serviços públicos essenciais, como adesão à chave móvel digital, alteração de morada ou pedido do Cartão Europeu de Seguro de Doença. O momento da receção aos novos alunos vai contar com o apoio de profissionais das Lojas de Cidadão. A jornada continuará, depois, o seu percurso por outras quatro instituições de ensino superior do país.

A “Jornada Académica dos Serviços Públicos” pretende “apoiar os estudantes do ensino superior numa fase determinante”. É também uma oportunidade para dar a conhecer a Academia Portugal Digital, para realizarem diagnósticos digitais e inscreverem-se em cursos gratuitos que reforçam competências digitais.