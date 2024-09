Enfermeiros querem ser ouvidos sobre unidades locais de saúde universitárias

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) exigiu hoje que a classe profissional esteja representada na comissão independente criada para estudar as unidades locais de saúde universitárias e a relação com o ensino médico.

De acordo com o SEP, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, “afasta os enfermeiros” por “preconceito cultural”.

A comissão vai estudar as unidades locais de saúde de cariz universitário e a relação com o ensino médico, a formação e a investigação.

“Restringir este estudo apenas a um grupo profissional é reafirmar perante a sociedade científica que, no caso concreto, os enfermeiros, não desenvolvem investigação e inovação”, alegou o SEP, em comunicado.

“Por outro lado, é reafirmar um preconceito cultural de gradação das profissões da saúde que há muito deveria ter sido ultrapassado e que a não ser, continua a ser uma das razões que dificulta o trabalho interdisciplinar”, lê-se no documento.

O sindicato defendeu que a “excelência da investigação” desenvolvida pelos enfermeiros torna injustificável não serem ouvidos.

“O SEP tem como proposta a integração do ensino de enfermagem no sub-sistema universitário e tornam-se visíveis as razões quando é a própria tutela que desvaloriza a importância dos enfermeiros”, concluiu a organização.

A comissão, anunciada na semana passada, é presidida pelo ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes e deverá apresentar um relatório preliminar até 30 de novembro e outro, final, até 31 de dezembro.