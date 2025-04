Empresas PME Líder e Excelência distinguidas pela Câmara da Lousã

A Câmara Municipal da Lousã distinguiu ontem no Teatro Municipal as 13 empresas lousanenses que receberam no ano de 2023 o estatuto PME Líder, atribuído pelo IAPMEI, das quais 4 receberam também o estatuto de PME Excelência.

As empresas Allclima – Climatizações (PME Excelência), Arunce – Análises Clínicas, Autogarsilva, Carlos Gil – Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Eléctricas (PME Excelência), Faster – Produtos Alimentares, Garola – Construções (PME Excelência), José Garcia, Macoatlântico, Movicarvalho – Comércio e Indústria, Mobiliário e Carpintaria, Tó dos Frangos Churrascaria, Pink Store, References and Advices, e Santos Neves & António Correia (PME Excelência) foram galardoadas pelo município. O presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Antunes, felicitou os empresários e colaboradores.

“Uma sessão simbólica, mas muito pertinente já que são empresas de diversos setores que contribuem para o desenvolvimento local. São empresas geradoras de inovação e riqueza”, disse o edil.

