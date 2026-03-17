As empresas do setor do turismo estão disponíveis para contratar profissionais menos habilitados tecnicamente e proporcionarem formação interna, para continuarem capazes de atrair candidatos, afirmou hoje o presidente da Associação Fórum Turismo, António Marto.

“Claro que as empresas procuram contratar a pessoa com o maior leque de habilidades possíveis, desde a nível linguístico até ao saber fazer, mas muitas das empresas já estão disponíveis em contratar pessoas que não estejam tão habilitadas tecnicamente e a darem essa formação ‘in-house’, porque procuram necessidades imediatas e têm a capacidade de dar uma formação imediata”, disse.

O responsável falava à margem da Feira de Emprego do Turismo, realizada hoje em Coimbra, promovida pela Bolsa de Empregabilidade, iniciativa da Associação Fórum Turismo, com o apoio de diferentes entidades.

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