Empresas de abastecimento de água defendem o aumento da fatura para combater fugas

Portugal continental tem perdas de água anuais que dariam para abastecer o país por três meses, cerca de 180 milhões de metros cúbicos, o que equivale a desperdiçar 12 piscinas olímpicas por hora. “É aquela água que estou a captar, a tratar, a bombar para o reservatório e a mandar para a casa das pessoas e que se perde”, diz o presidente da Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente (AEPSA), Eduardo Marques.

Em entrevista à Lusa, o responsável considera que é necessário aumentar as tarifas da água, um setor que se habituou aos subsídios, defende que em termos gerais o valor da agua é baixo, e fala das ineficiências do setor, desde logo as perdas de água de consumo, cerca de 27%. Aos dados sobre as perdas (nas condutas, ramais ou reservatórios), que são públicos, Eduardo Marques deixa ainda outros números: as concessões privadas, que servem 20% da população, têm uma média muito inferior de perdas, cerca de 13%.

Nas contas do dirigente, se todo o país tivesse a mesma eficiência que o setor privado poupavam-se 90 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a um reservatório com uma base igual a um campo de futebol e com nove quilómetros de altura. Um dos motivos para as perdas prende-se com as más condições das infraestruturas, mas segundo o responsável o país está a reabilitar um oitavo do que devia.