Empresa municipal de Cantanhede planta 60 jacarandás

14 de janeiro de 2026 às 12 h13
DR

A empresa municipal de Cantanhede INOVA está a plantar 60 jacarandás na Rua Eng.º Amaro da Costa, na sede do concelho, anunciou a Câmara, explicando que a iniciativa integra a estratégia de valorização do espaço público.

A medida visa “requalificar o espaço público, tornando a cidade de Cantanhede ainda mais verde e sustentável”, referiu uma nota daquela autarquia do distrito de Coimbra.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da INOVA, “os jacarandás adaptam-se muito bem ao ambiente urbano, são resistentes e tolerantes à poluição e a períodos de seca, o que os torna ideais para este tipo de intervenção”.

Agência Lusa

