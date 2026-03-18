O lançamento da plataforma online Talent Matches é no dia 21 deste mês

A plataforma digital Talent Matches, de recrutamento de recursos humanos através da aplicação de Inteligência Artificial (IA), criada pela empresa da Figueira da Foz Dependências e Argumentos, Lda., é lançada no dia 21 deste mês, destinando-se a agências de recrutamento, empregadores, candidatos a emprego e “coaches” (orientadores).

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa afirma que se trata de uma “plataforma inovadora que utiliza a IA para otimizar a ligação entre candidatos e empresas”.

A nota adianta ainda que a plataforma tem “um plano de expansão ambicioso para seis outros países [Alemanha, Brasil, Espanha, França, Itália e Grã-Bretanha], nas seis semanas seguintes ao lançamento em Portugal”.

Por outro lado, frisa que a Talent Matches “visa resolver as ineficiências crónicas do recrutamento tradicional”.

O mercado de trabalho atual, sustenta a firma figueirense, “é frequentemente caracterizado por um processo frustrante e impessoal, tanto para quem procura emprego como para quem recruta”.

“Os candidatos enviam currículos para um aparente vazio, sem receberem [resposta], enquanto as empresas, especialmente as de pequena e média dimensão, se debatem com um volume esmagador de candidaturas, muitas delas desadequadas”, anota.

A Talent Matches “aborda [aquele] problema com uma solução de “matching” [compatibilidade de critérios entre a oferta e a procura de emprego, numa tradução livre para o português] bidirecional e transparente. Inspirada na simplicidade de interfaces modernas, a plataforma exige que tanto a empresa como o candidato demonstrem interesse mútuo para estabelecer uma ligação”. Quando acontece, indica, “o sistema revela os critérios de compatibilidade que o fundamentaram, trazendo uma clareza sem precedentes ao processo”.

“O nosso objetivo não é apenas preencher vagas, é construir as fundações para equipas de sucesso e carreiras com propósito”, afirma Sílvia Tavares, administradora da empresa, citada na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Sílvia Tavares, vinca a nota, acredita que “a verdadeira compatibilidade vai muito além das competências listadas num currículo”. E acrescenta: “A nossa tecnologia foi desenhada para compreender as motivações e os perfis comportamentais, garantindo não só que uma pessoa pode executar a função, mas que irá prosperar na cultura da empresa. Estamos a substituir a incerteza por previsibilidade”.